Il Pixel 8 base non sarà in grado di sfruttare l’IA di Google

Google ha lanciato ufficialmente Gemini, il suo Large Language Model (LLM) integrato direttamente in Android e in tutta la suite di software come Google Docs e Drive. Una delle sue tre versioni, Nano, è progettata per funzionare direttamente sugli smartphone, senza utilizzare i server di Google.

Sembra però che l’ultimo modello di Google, il Pixel 8 , non ne trarrà beneficio, almeno sul modello base.

Il Pixel 8 privato di Gemini Nano

La notizia è stata confermata durante lo show ufficiale di Google per gli sviluppatori Android, The Android Show, da uno degli ingegneri del produttore. Gemini Nano “ Non sarà disponibile su Pixel 8 a causa di alcune limitazioni hardware ”.

Sapevamo già che Pixel 8 Pro poteva far funzionare la sua AI direttamente sul dispositivo, riservando in particolare funzioni avanzate per foto e video come una Gomma Magica migliorata, ma anche la funzione di riepilogo intelligente del Registratore Vocale.

Quali limitazioni hardware?

Ma quando si tratta di LLM, avevamo tutto il diritto di aspettarci che una versione fosse compatibile con il Pixel 8 standard. Essendo il chip Tensor G3 esattamente lo stesso nei due dispositivi, differiscono solo per la quantità di RAM (8 contro 12 GB per il Pixel 8 Pro). Se la RAM è importante per tutte le attività di inferenza, ci si chiede cosa limiti così tanto questo modello.

Google ha infatti addestrato due modelli di Gemini Nano: Nano 1, per dispositivi con poca memoria (1,8 miliardi di parametri), e Nano 2, più ad alta intensità di RAM (3,25 miliardi di parametri). Ci chiediamo quindi perché il produttore avrebbe pensato a questi due modelli se il meno esigente dei due non può funzionare sul Pixel 8 base.

Come sottolinea il sito 9to5google, il primo Samsung Galaxy S24 ha una configurazione simile e può eseguire una versione locale di Magic Compose per aiutarti a scrivere i tuoi SMS su Google Messaggi. Su Pixel 8, questa funzionalità apparentemente funzionerà tramite cloud.