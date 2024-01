Honor Magic6 Porsche Design: prezzo e caratteristiche tecniche stellari

La serie Honor Magic6 ha iniziato ad apparire in alcuni teaser e nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni sulla nuova gamma flagship del produttore di Shenzhen.



Oggi un leaker ha condiviso i dettagli del prezzo con cui potrebbe essere commercializzato il modello Honor Magic6 Porsche Design.



Su Weibo, infatti, l’esperto @DirectorShiGuan sostiene che il modello Honor Magic6 Porsche Design avrà un prezzo di 16.999 yuan (circa 2.192 euro). Rispetto ai vecchi modelli Porsche Design di Huawei, il prezzo dei nuovi prodotti Honor sembra essere piuttosto alto se si pensa, ad esempio, a Huawei Mate 9 e 10 Porsche Design che costavano circa 8999 yuan o a Mate 40 e Mate 50 RS Porsche Design che avevano un prezzo rispettivamente di 11999 yuan e 12999 yuan



Sembra dunque che i modelli Honor Magic6 Porsche Design mirino a superare i precedenti flagship non solo in termini di aspetto o funzionalità, ma anche di prezzo.



Fino ad ora Honor non ha rivelato alcun modello Magic6 Porsche Design nei teaser ufficiali. Pertanto, non possiamo sapere con la precisione del 100% se i dettagli trapelati si riveleranno affidabili. Inoltre, questo prezzo potrebbe anche essere quello di qualche dispositivo pieghevole (al momento in cantiere) a cui potrebbe essere abbinato nel prossimo futuro il marchio Porsche.

Fonte