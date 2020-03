Il primo smartphone Nokia 5G protagonista di 007 “No Time To Die”

HMD Global, l’azienda che detiene i diritti sul brand dei telefoni Nokia, ha annunciato di essere partner ufficiale del 25° film di James Bond, No Time To Die, in cui si vedrà il primo smartphone 5G di Nokia.

Il produttore ha presentato il suo nuovo spot con Lashana Lynch nel ruolo dell’agente Nomi, spot che fa parte della più vasta campagna di marketing mai realizzata dall’azienda e che presenta gli smartphone Nokia come ‘The Only Gadget You Will Ever Need’ (‘L’unico gadget di cui hai bisogno’). Diretto dalla regista Amma Asante, vincitrice del premio BAFTA, lo spot si ispira a No Time To Die.

Il video, della durata di 90 secondi, sarà pubblico da domenica 8 maggio e mostrerà un’anteprima esclusiva su uno smartphone ancora da svelare. Lo spot è girato sullo sfondo del caratteristico skyline londinese con St Paul e The Shard.