Si avvicina l’annuncio ufficiale del modello Realme 7 e comincia il percorso per svelarne le principali caratteristiche da parte dell’azienda cinese. Il produttore ha dato il via alla campagna promozionale con un tweet (che pubblichiamo qui sotto). Il motto della campagna è “Redefining 7astest” ossia “Ridefinire il più veloce” realizzato con un “7” al posto della lettera “F”, che rende ancora più chiaro quale sia il modello oggetto del messaggio.



Si tratta dell’erede del modello Realme 6, uscito a marzo di quest’anno che dovrebbe essere declinato almeno in due versioni, una base e una Pro.

Il Ceo Madhav Sheth promette di parlare di Realme 7 nei prossimi giorni. Nel frattempo ha chiesto ai fan del brand quale sia il posizionamento preferito per il lettore delle impronte digitali e il risultato è stato abbastanza chiaro: gli utenti vogliono un lettore in-display (ricordiamo che la gamma Realme 6 utilizzava lettori montati lateralmente).



Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di realme 7, si parla della presenza della ricarica rapida da 65 W, almeno per la versione Pro, e di una frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz, così come vista di recente sui principali top di gamma.