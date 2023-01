Il prossimo iPhone 15 Pro avrà uno schermo rivoluzionato

Tradizionalmente, ogni settembre assistiamo alla presentazione della nuova generazione di iPhone, ma come per tutti gli smartphone, anche questi subiscono le fughe di notizie, più o meno significative. L’ultima riguarda un particolare cambiamento per gli schermi dell’iPhone 15. Secondo il leaker ShrimpApplePro, la versione Pro e Ultra (che dovrebbe essere il nome della fascia premium) avrà bordi più sottili, grazie a una leggera curvatura dei bordi.

Per capire meglio questo cambiamento, possiamo fare riferimento agli schermi dell’ultima Apple Watch Series, che dovrebbero avere lo stesso effetto visivo. Ciò porterà ad avere bordi neri leggermente più piccoli sui lati dello schermo.

In un secondo messaggio su Twitter, ShrimpApplePro ha specificato che anche gli iPhone 15 “tradizionali” e “Plus” avranno questa caratteristica estetica, ma non ha specificato se anche i bordi saranno più sottili. Questa supposizione è priva di spiegazione e logica.

Apple potrebbe riservare questa caratteristica solo per la sua gamma Pro, per distinguerla meglio dalla gamma classica. La società tende sempre di più a differenziare i due modelli, soprattutto attraverso processori diversi. La funzione Dynamic Island ha già permesso di distinguerli sull’iPhone 14.

Questo notch dinamico non dovrebbe essere più un elemento distintivo all’interno dell’iPhone 15, poiché tutta la gamma dovrebbe averne diritto, secondo ShrimpApplePro. Dalla generazione alla generazione, le dimensioni degli schermi dovrebbero rimanere invariate. Scopriremo presto se altre fughe di notizie confermeranno questi elementi.