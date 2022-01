Motorola Frontier 22: ecco la prima immagine ufficiale che ne svela il design

Motorola è al lavoro su un nuovo top di gamma previsto per luglio conosciuto ad oggi sotto il nome di “Motorola Frontier 22”. Conoscevamo già alcune delle allettanti caratteristiche ma oggi i colleghi del sito tedesco WinFuture hanno pubblicato la prima immagine che ne rivela il design completo.

In questa prima foto, il Frontier 22 è mostrato nella colorazione carbonio, con un guscio posteriore apparentemente in alluminio. Motorola ha optato per un design con bordi curvi per lo schermo da 6,67 pollici mentre dietro troviamo un sensore da 50 Megapixel con ottica ultra grandangolare, un sensore da 12 Megapixel con teleobiettivo e, soprattutto, un enorme fotocamera principale da 200 Megapixel (Isocell HP1 di Samsung).

Avevamo scoperto anche le caratteristiche interne di questo modello qualche giorno fa. Ricordiamo che potrebbe beneficiare di un chip ancora inedito di Qualcomm, designato con il nome in codice “Snapdragon SM8475”, che prenderebbe il nome di Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Questo potente processore sarebbe supportato da 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione tra cui scegliere. Lo schermo curvo da 6,67 pollici, in formato 20:9, assumerebbe la forma di un pannello OLED Full-HD+ con refresh rate di 144 Hz.

La batteria da 4500 mAh potrà essere ricaricata molto velocemente grazie alla ricarica cablata da 125W e alla ricarica wireless da 50W. Lato software sarà mosso da Android 12 con interfaccia MyUX di Motorola.

WinFuture ci dice inoltre che il top di gamma supporterebbe dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo.