Il regista Ridley Scott realizza un nuovo cortometraggio con il Galaxy S23 Ultra

La fotocamera del Samsung Galaxy S23 continua a impressionare, ed è ormai così potente da essere in grado di competere con attrezzature professionali. Parola del famosissimo regista Ridley Scott, che ha girato un cortometraggio esclusivamente tramite il Galaxy S23 Ultra.

Il breve film dalla durata di circa quattro minuti si chiama “Behold”, ovvero “Osservate”. Si tratta della strana storia di un uomo inseguito da un gruppo di persone che incontra un cavallo. Il film ha già vinto diversi premi, ed è un’ottima dimostrazione di ciò di cui il Galaxy S23 Ultra può essere capace.

Caricando il video, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di YouTube.

Scopri di più Carica il video Sblocca sempre YouTube

Ovviamente si tratta di video realizzati in ambienti professionali con un gran numero di strumenti ausiliari e di esperti per assicurarne la qualità. Tuttavia è innegabile che il video in sé, di qualità davvero alta, sia stato girato dalla lente del nuovo smartphone di Samsung. Forse questa da sé non basterà per raggiungere il livello registico di Ridley Scott: tuttavia è intrigante constatare quante potenzialità abbiano gli smartphone di ultima generazione.