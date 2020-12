Il ruolo dell’intelligenza artificiale potrebbe cambiare grazie al gioco del poker

L’intelligenza artificiale può giocare a poker e vincere contro i campioni? È stato condotto durante i mesi scorsi, questo interessante esperimento che ha messo di fronte autentici giocatori di poker con un elaborato sistema di intelligenza artificiale. Il risultato? Incredibile a dirsi ma il sistema di AI è riuscito, almeno fino a un certo punto a giocare alla pari con alcuni dei più grandi campioni del poker mondiale odierno.

Un esperimento di logica e di calcolo da applicare alla vita odierna

Il sistema di intelligenza artificiale che ha affrontato i campioni più conclamati del circuito mondiale del poker, ha fornito alcune interessanti indicazioni:

L’esperimento è stato condotto alla Carnagie Mellon University di Pittsburg, Usa.

Non è la prima volta che per dimostrare il funzionamento di macchine capaci di elaborare strategie di gioco e di logica viene utilizzato un sistema complesso come il poker.

e che negli Stati Uniti è quella più praticata e diffusa.

Le altre specialità di questo gioco sono il poker classico, il 7 card stud o l’Omaha poker che appartiene sempre al contesto delle community cards.

Il poker come strumento di allenamento ideale per la logica e la strategia del gioco

Da sempre il gioco del poker viene considerato uno strumento ideale per allenare la mente e per valutare il livello di apprendimento a livello strategico.

Al pari degli scacchi, già da diverso tempo sono stati condotti studi che anno dimostrato come un computer possa elaborare una strategia di gioco su modello matematico.

Il campo d’azione per il gioco del poker alla texana si svolge su molte variabili che devono essere prese in considerazione.

A differenza di molte altre simulazioni e giochi, il poker risponde a regole proprie. Si vince in modo relativo, ogni singola mano.

Questo vuol dire che il sistema di AI deve essere capace di valutare, mano dopo mano, le possibilità di combinazione, in base al numero di giocatori e alle carte comunitarie che devono essere gestite per vincere la mano.

Facebook ha fornito le linee guida da utilizzare per condurre questo esperimento

La banca dati di Facebook è stata messa a disposizione, attraverso il suo univoco e famoso algoritmo, per sostenere l’esperimento di AI che partendo dal gioco del poker potrebbe avere un ruolo nella nostra vita quotidiana.

L’idea è infatti quella di fornire maggiori capacità ai sistemi di AI per aiutare a svolgere alcune operazioni nella vita di tutti i giorni.

Erano già state realizzate partite di poker tra AI e umani, dove però la partita veniva svolta player versus player.

Questa volta invece è stato condotto un esperimento in modalità di gioco standard: con una media di 4-5 giocatori, AI inclusa.

Il ruolo che ha assunto oggi il gioco online nel contesto del gambling

Oggi il poker è diventato uno degli strumenti preferiti per molti utenti, che lo praticano in modalità digitale online.

Il 2020 segna in effetti un ritorno al gioco del poker attraverso le più conosciute e celebrate poker room.

Erano anni che il gioco del poker non otteneva questi riscontri, dato che gli utenti avevano preferito dedicarsi, durante gli anni passati, ad altri giochi di tipo digitale.

Il gioco del poker online è stato ideato da un matematico canadese, il quale voleva dedicarsi alla propria passione, senza doversi spostare da casa per socializzare e come occasione di confronto tra altri appassionati e amici.

Si tratta infatti del gioco online più longevo, il quale è passato dalla fase del web 1.0 fino all’ultima versione che viene praticata direttamente tramite app per dispositivo mobile come smartphone e tablet.

Proprio nella parte finale del 2019 alcune sale da gioco hanno inaugurato la versione snap poker che sta riscuotendo buoni riscontri tra gli utenti attivi e gli appassionati del mondo del poker sportivo.

Considerazioni finali sull’utilizzo dell’AI per l’innovazione tecnologica del futuro

Nel prossimo decennio l’utilizzo della tecnologia legata all’intelligenza artificiale assumerà un ruolo ancora più centrale e dinamico rispetto agli anni passati. Si sta già discutendo se questa fase di sviluppo e di massima espansione per la rete globale non sarà superata durante i prossimi anni, così come la tecnologia attuale e l’utilizzo dei dispositivi mobile come smartphone e tablet.