Il Samsung Galaxy S20 FE ha venduto oltre 10 milioni di pezzi

Nel 2020, Samsung ha lanciato tre modelli flagship in uno dei momenti peggiori degli ultimi anni per il Pianeta, proprio poche settimane prima dello scoppio della pandemia di COVID-19, che ha messo il mondo in ginocchio oltre che in isolamento.

La serie Galaxy S20 ha ovviamente risentito del periodo, non ottenendo vendite particolarmente soddisfacenti per Samsung. Tuttavia, l’uscita, qualche mese più tardi, del modello Galaxy S20 FE ha probabilmente salvato l’anno di Samsung. Questa versione, infatti, si è rivelata molto popolare e avrebbe venduto oltre 10 milioni di unità.

In una dichiarazione rilasciata al sito 9to5Google, Samsung ha infatti rivelato che il Galaxy S20 FE avrebbe venduto oltre 10 milioni di unità dal quarto trimestre del 2020 a oggi. Samsung ha aggiunto che il Galaxy S20 FE è uno degli smartphone Galaxy più venduti dell’azienda nell’ultimo anno.

La scorsa estate erano invece emersi i numeri realizzati dalla serie Galaxy S21 di Samsung: circa 13,5 milioni di unità vendute in totale.

In tale contesto è perfettamente spiegato il lancio del Galaxy S21 FE. Vediamo se il nuovo smartphone del produttore coreano saprà ripercorrere la strada di successo dei suoi predecessori.