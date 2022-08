Il visore per la realtà mista di Apple si chiamerà Reality One

Il visore per la realtà mista di Apple è in piena lavorazione, e dovrebbe arrivare l’anno prossimo. Le informazioni su questo progetto sono molto scarse, ma finalmente è dato saperne il nome. Anzi, i nomi: Apple ha infatti registrato i marchi Reality One e Reality Pro, assieme anche a Reality Processor.

I primi due si riferiscono ai due modelli di visore previsti. Reality One sarebbe la versione base, meno potente ma appetibile da un pubblico più ampio. Reality Pro invece sarà la versione premium, con possibili specifiche che includono due display ad alta risoluzione, svariate telecamere, prestazioni pari a quelle di un MacBook e prezzo attorno ai 2000 euro. Per ultimo, il Reality Processor non sarebbe altro che un componente utilizzato in questo visore.

Il nome è praticamente certo, dato che combacia con quello di RealityOS, sistema operativo che sta venendo sviluppato da tempo dalla mela e sarà utilizzato in Reality One e Reality Pro. La prospettiva di un dispositivo a realtà mista (realtà aumentata e realtà virtuale assieme) è entusiasmante, ma stando ad alcune voci il visore di Apple sarebbe più un esperimento che un prodotto compiuto.

Non si sa quando il visore sarà annunciato: per il 7 settembre è previsto un evento Apple (dove verrà lanciato l’iPhone 14), ma non sembra che sarà quella la data di presentazione. Non sarà però molto più tardi di così, perché una possibile data di uscita è vicinissima: si parla di gennaio 2023.