iliad annuncia quota 4,5 milioni di clienti

Con 700mila clienti acquisiti nel terzo trimestre dell’anno, iliad tocca 4,5 milioni di utenti in circa un anno e mezzo di presenza sul mercato italiano (vi è arrivata il 29 maggio 2018).

«In un settore caratterizzato da offerte complesse e rimodulazioni improvvise delle tariffe – scrive iliad in una nota – il passaparola degli utenti soddisfatti premia la società che ha fondato la sua azione sulla chiarezza, la mancanza di brutte sorprese e di costi nascosti, con un’ulteriore accelerazione nella crescita della base di utenti: 700.000 nuovi utenti nel terzo trimestre, contro i 530.000 nel secondo trimestre e i 472.000 nel primo».

E per consolidare la propria quota di mercato, il gestore telefonico guidato dall’a.d. Benedetto Levi prosegue nello sviluppo dell’infrastruttura di rete mobile, per toccare entro la fine di quest’anno i 3.500 siti installati (erano 3.100 a fine settembre con 700 nuovi siti nel trimestre). Anche sul fronte del canale di vendita, continua l’espansione sul territorio: ad oggi sono 14 gli iliad Store in Italia e oltre 200 gli iliad corner presenti nei punti vendita della grande distribuzione e centri commerciali, per un totale di circa 700 Simbox (i distributori automatici di Sim card telefoniche) in tutta la Penisola.