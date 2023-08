Iliad conquista 2.000 punti vendita di telefonia

A meno di un mese dal lancio del nuovo canale di distribuzione iliad Space, l’operatore ha annunciato di aver raggiunto oltre 2.000 nuovi punti vendita in tutta Italia. Un indubbio successo che conferma, ancora una volta, l’importanza dei punti vendita specializzati, a lungo “dimenticati” dall’operatore che fa capo al magnate francese Xavier Niel. Un’importante rete locale che conosce bene la propria clientela e che è in grado di veicolare l’offerta giusta per il target più corretto.



Con iliad Space si rafforza la capillarità e la vicinanza agli attuali e nuovi utenti, che possono attivare le offerte iliad presso i negozi di telefonia specializzati, vicino a casa e con il supporto del personale presente nei negozi.

Gli oltre 2.000 punti vendita iliad Space si aggiungono ai 40 Flagship Store, gli oltre 1.200 iliad Corner e più di 2.000 iliad Point e iliad Express già presenti in tutto il territorio italiano.