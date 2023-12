Iliad e Vodafone Italia vicine alla fusione

Una bomba, in ambito economico, scuote questo freddo lunedi mattina di dicembre.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa e da altre fonti, Iliad ha formalmente presentato una proposta di fusione a Vodafone Italia.

Non è la prima volta che il gestore francese Iliad approccia la unit italiana di Vodafone, ma questa volta sembra che ci siano presupposti più concreti che in passato per arrivare al buon esito dell’operazione.

Il progetto, che ha il pieno sostegno del consiglio di amministrazione di Iliad e di Xavier Niel, prevede la nascita di una NewCo con capitale sociale paritetico (50% Iliad e 50% Vodafone). Vodafone Italia viene valutata oltre 10 miliardi di euro mentre Iliad poco meno di 5 miliardi.

Il closing verrebbe ottenuto, con una contropartita in cash da parte di Iliad di oltre 6 miliardi e un finanziamento soci di oltre 2 miliardi. Mentre Vodafone dovrebbe versare 500 miloni e attivare un finanziamento soci da 2 miliardi.

La nuova entità andrebbe a generare un nuovo colosso delle telecomunicazioni, con uno spettro di azione assai ampio e capace di offrire soluzioni in ambito mobile, linea fissa e Business.

Non resta che attendere una probabile fumata bianca e il conseguente riposizionamento nello scenario del mercato italiano.