Iliad entra nel mercato business con un’offerta super aggressiva

La rivoluzione Iliad passa alla terza fase e si abbatte come un uragano sul mercato delle utenze business.

Nasce Iliad Business una nuova offerta mobile dedicata alle aziende e alle partite iva. Dal palco del Superstudio più di Milano un raggiante Benedetto Levi, ha raccontato con il supporto di alcuni video, le diverse criticità dell’attuale offerta business degli altri operatori e, poi, con la consueta graffiante ironia, ha annunciato che la “rivoluzione Iliad continua“.

Iliad Business è un’offerta trasparente e di semplice comprensione che, con una tariffa unica, consente di accedere a un ampio pacchetto di servizi, compreso un canale di assistenza dedicato che risponderà al numero 176 direttamente dall’Italia e con operatori umani, a disposizione dei clienti 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.

Iliad Business affronta alcuni nodi cruciali dell’utilizzo delle Sim business, come la possibilità di mettere in pausa l’utenza per alcuni mesi, ad esempio per i lavoratori stagionali, ma anche di offrire una notevole flessibilità di gestione, per le ricariche automatiche, il funzionamento all’estero e la generazione di gruppi omogenei di lavoro, tutto tramite l’area clienti dedicata.

Nello specifico Iliad Business costa 11,99 euro+iva al mese e offre chiamate illimitate, Sms illimitati e 220 GB per la navigazione web. Non solo, per l’utilizzo all’estero, sono previsti ulteriori 15 GB per i Paesi UE e altri 5 GB e 60 minuti di conversazione per 30 Paesi extra UE. Dall’Italia si potranno utilizzare 300 minuti per telefonare in 51 paesi esteri.

Non mancano ulteriori opzioni, come la possibilità di associare all’abbonamento una Sim dati da 180 GB a 9,99 euro mensili o attivare una licenza McAfee Business Security, per proteggere fino a 3 dispositivi a 1,99 euro mensili.

Interessanti alcuni dati riportati da Benedetto Levi, che cita ricerche eseguite da Doxa, secondo le quali, il tasso di soddisfazione dei clienti Iliad nei confronti del proprio operatore è arrivato al 99%, salendo di ben 2 punti, rispetto al precedente rilevamento che palesava un già più che soddisfacente 97%.

La nuova offerta di Iliad è sottoscrivibile dal sito dell’operatore, al 176, negli oltre 2.000 Iliad Box sparsi sul territorio o nei flagship e corner Iliad.