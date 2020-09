Neanche il covid riesce ad arrestare la crescita di iliad. L’operatore rilascia i dati del primo semestre di questo difficile 2020. E sono tutti dati in forte crescita. A partire dal fatturato di 312 milioni di euro, che registra un +76% rispetto al primo semestre 2019.

Primo semestre più che positivo

In un momento come questo, difficile sotto ogni punto di vista e nero economicamente, iliad porta una ventata di positività. L’operatore rilascia i dati registrati nel secondo trimestre 2020. Sono dati positivi, incoraggianti e soprattutto in crescita. 454.000 nuovi utenti netti e un fatturato di 162 milioni di euro (+68% rispetto allo stesso periodo nel 2019). E questi numeri sono stati quasi miracolosamente ottenuti, nonostante la chiusura di tutti gli iliad Store durante il mese di aprile a causa della pandemia. Nel primo semestre 2020 iliad realizza così un fatturato di 312 milioni di euro, con una crescita del +76% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Due anni con il vento in poppa

A soli due anni dall’esordio nel mercato italiano della telefonia mobile, iliad supera i 6 milioni di utenti e raggiunge una quota pari circa all’8% del mercato. E lo fa mantenendo la promessa di trasparenza e semplicità, basata sull’assenza di rimodulazioni e sull’offerta di un servizio di qualità, stretta all’avvio. Forse è anche questo, oltre ai prezzi accattivanti, che ha permesso all’azienda di conquistare tanti utenti. E proprio a loro si rivolge Benedetto Levi, ad di iliad (che avevamo intervistato all’inizio della sua missione made in Italy). “Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita”, dichiara. “Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa“.

Work in progress

I dati e l’andamento positivi raggiunti sembrano motivare, o comunque non distrarre, iliad dai progetti in via di sviluppo. Due i principali al momento. Da una parte l’attività di sviluppo della rete mobile che vede un investimento (escluse le frequenze) di 223 milioni di euro. Su questo fronte, l’operatore a giugno (2020) contava circa 5.800 siti radio installati e 3.980 siti attivati, con un obiettivo di oltre 5mila siti attivi entro la fine dell’anno. Dall’altra, l’apertura a Firenze di un nuovo iliad Store (presso il centro commerciale “I Gigli”); e l’ulteriore ampliamento della rete di iliad Point (che supera i 200 punti in tutta Italia e permette l’attivazione di una SIM presso i punti Snaipay in bar, edicole e tabaccherie).