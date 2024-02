Iliad lancia due nuove offerte: Flash 200 e Flash 150

“Allora praticamente avevamo due offerte bellissime. Tipo così belle che non sapevamo quale lanciare. Una da 200GB a 9,99 al mese, l’altra da 150GB a 7,99 al mese. Cosa abbiamo fatto? Le abbiamo lanciate entrambe, easy”.

Recita così lo spiritoso messaggio su X dell’operatore, che annuncia il lancio di due nuove offerte per la propria clientela.

Flash 200 offre, a fronte del pagamento di 9,99 euro al mese e a 9,9 euro di attivazione una tantum, minuti e Sms illimitati e 200GB di dati (+11 GB dedicati in roaming Europa). La connettività 5G è inclusa. L’offerta sarà ancora attiva per 20 giorni e, nella tradizione di iliad, è “per sempre”, quindi non soggetta a cambiamenti o riposizionamenti.

La seconda tariffa lanciata si chiama Flash 150 e, a fronte del pagamento di 7,99 euro al mese e a 9,9 euro di attivazione una tantum, minuti e Sms illimitati e 150GB di dati (+9GB dedicati in roaming Europa). La connettività è, al contrario di Flash 200, solo 4G e 4G+. Anche questa offerta sarà attiva per 20 giorni, salvo eventuali proroghe.

Il cambio tariffa, per gli utenti Iliad, è gratuito. Per scoprire se si hanno i requisiti per passare alla nuova offerta basta entrare nella propria area personale.