iliad presenta Dati 300: un’offerta solo dati e per sempre

iliad ha lanciato iliad Dati 300: si tratta di un’offerta “solo dati” che prevede un pacchetto di 300 GB in Italia in 4G/4G+, senza cap di velocità e che, nella filosofia dell’operatore, non presenta costi nascosti o vincoli.

La nuova Dati 300 di iliad nasce per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un’offerta per navigare senza preoccupazioni e può essere fruita tramite tablet o inserendo la Sim direttamente in un modem 4G, a un costo di 13,99 euro al mese.

La tariffa dell’offerta Dati 300 non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito da iliad ai propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni.

È possibile sottoscrivere l’offerta Dati 300 da oggi fino al 10 maggio 2022, online sul sito www.iliad.it o anche tramite Simbox presso i 26 iliad Store