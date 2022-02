Iliad vuole acquistare Vodafone Italia. L’offerta sarebbe già sul tavolo

Iliad SA, operatore capitanato dal miliardario delle telecomunicazioni Xavier Niel, avrebbe fatto un’offerta per acquisire la divisione italiana di Vodafone Group Plc. A riportarlo è Bloomberg che cita persone vicine alla trattativa.

La società francese avrebbe presentato un’offerta al consiglio di amministrazione di Vodafone la scorsa settimana. Vodafone è attualmente alla ricerca di opportunità di fusione nel Regno Unito, in Spagna, in Italia e in Portogallo, come ha dichiarato mercoledì l’amministratore delegato Nick Read.

Bloomberg riferisce anche che Cevian Capital AB ha acquisito una partecipazione in Vodafone UK, e si starebbe battendo per un profondo cambiamento all’interno dell’azienda, che prevederebbe fra l’altro la vendita di alcune operazioni non più fruttifere.

I rappresentanti di Vodafone e Iliad hanno rifiutato di commentare la notizia. Tuttavia, ciò che un tempo sarebbe stato bollato come impossibile sembra oggi più che fattibile, guardando a quello che succede in Europa, dove le principali società di telecomunicazioni stanno cercando di consolidarsi, dopo anni di margini bassi e pressioni sempre più forti da parte degli investitori. Vodafone si è recentemente avvicinata alla rivale Three UK, di proprietà di CK Hutchison Holdings Ltd., mentre Reuters ed El Confidentcial hanno riferito di colloqui rispettivamente in Italia e Spagna.

Iliad starebbe anche valutando una mossa per l’acquisto di un operatore telefonico rivale in Italia, se si presentasse l’opportunità, come aveva affermato l’amministratore delegato Benedetto Levi in ​​un’intervista a Bloomberg News rilasciata lo scorso gennaio.