Immuni arriva su Huawei AppGallery

Immuni, l’app di contact tracing nata per tracciare i possibili contagi da Coronavirus, è arrivata su Huawei AppGallery ed è pronta per essere scaricata e installata sui più recenti smartphone del produttore cinese con a bordo i Huawei Mobile Services al posto dei Google Services.

Ad annunciarlo è la stessa Huawei in un comunicato stampa, in cui è riportato il commento di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia: «Continuiamo a crescere e a investire per arricchire costantemente il nostro app store proprietario, già terzo al mondo, con l’obiettivo di soddisfare e supportare un numero sempre crescente di utenti. Immuni è uno strumento fondamentale a supporto della lotta contro la pandemia che stiamo attualmente affrontando e un valore aggiunto per i nostri consumatori. Per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi di accoglierla all’interno di Huawei AppGallery sui più recenti modelli di smartphone con HMS».

Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vede oltre 100.000 app integrate con HMS Core, 384 miliardi di download raggiunti e oltre 530 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo.