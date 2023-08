IMOU, Innovazione, Sicurezza e Connettività a IFA

IMOU, azienda attiva nella Smart Security, è tornata alla fiera IFA di Berlino, in corso in queste ore, per presentare una nutrita gamma di prodotti e servizi dedicati alla sicurezza domestica e aziendale. L’azienda ha annunciato nuovi temi come “Smart & Security” e “Cloud & Connectivity“.

Dalla Serie 4K UHD alle telecamere a batteria

Andrea Battaglia, Country Sales Manager IMOU per l’Italia, ha sottolineato la ricchezza dell’offerta espositiva, che include quattro serie IPC: la gamma 4K UHD, composta da Rex 3D 4K, Knight 4K e Cruiser 2 4K, IMOU SENSE, Innovative Camera e Telecamere a batteria. Questi prodotti rappresentano un “viaggio” nell’universo Smart Home di IMOU, con soluzioni semplici da installare ma di alta qualità.

IMOU ha introdotto nei dispositivi l’Intelligenza Artificiale per il rilevamento di persone, veicoli e animali domestici. La tecnologia proprietaria IMOU SENSE aumenta la precisione, secondo quanto riferito dall’azienda, nel riconoscimento fino al 99% e al 50% rispetto agli algoritmi tradizionali, riducendo significativamente il tasso di errore. In questa offerta rientrano Bullet 3, Versa 2 e Cruiser 2C che si avvalgono dellaa matrice dell’algoritmo AI Human & Vehicle Detection.

Connettività e Cloud: Soluzioni per famiglie e PMI

IMOU non si limita alla sicurezza fisica ma estende la sua offerta anche al mondo del cloud e della connettività. Con 40 milioni di utenti registrati e 80 milioni di dispositivi accessibili, IMOU Cloud offre servizi certificati e sicuri, ideali per famiglie e piccole e medie imprese. Mentre le telecamere intelligenti rimangono il fulcro dell’offerta IMOU per la sicurezza domestica, l’azienda ha ampliato il suo catalogo con una serie di prodotti IoT che vanno ben oltre. Sensori di movimento, rilevatori di fumo, prese e lampadine intelligenti sono solo alcuni degli articoli che permettono di creare un ambiente domestico veramente smart. Questi dispositivi, che supportano il protocollo Matter, possono essere facilmente integrati in un unico sistema, offrendo agli utenti un controllo senza precedenti sul proprio ambiente domestico.

Le piccole e medie imprese possono beneficiare di una gamma di prodotti specificamente progettati per le loro esigenze. Oltre alle telecamere di sicurezza ad alta risoluzione, IMOU offre centraline di allarme intelligenti, telecomandi IR e switch Gigabit che supportano porte di rete gigabit complete. Questi dispositivi non solo aumentano il livello di sicurezza, ma anche l’efficienza operativa, permettendo alle PMI di automatizzare diversi aspetti della loro operatività.

L’attenzione al design

I prodotti presentati a Berlino non sono solo ergonomici e pratici. L’attenzione ai dettagli è evidente, dalla scelta dei materiali alla disposizione dei comandi, fino all’interfaccia utente dei software e delle app. La realizzazione dei dispositivi è stata tale affinché si trattasse di elementi in grado di integrarsi armoniosamente nell’arredamento e nel design degli spazi in cui vengono installati.

Per esempio, la nuova Bulb Camera non è solo un dispositivo di sicurezza altamente funzionale, ma anche un elemento di design che può adattarsi a diversi stili di interni. Allo stesso modo, il robot aspirapolvere RV2 non è solo un apparecchio efficiente, ma anche un oggetto dal design moderno e pulito che si adatta a qualsiasi ambiente domestico.