In arrivo Xiaomi Mi Scooter 1S, il monopattino elettrico low cost

Si chiama Xiaomi Mi Scooter 1S il nuovo monopattino elettrico low cost del produttore cinese. Ed è pronto a sbarcare in Italia. Una novità particolarmente interessante al momento. Perchè, in un momento in cui i trasporti pubblici e privati nel Belpaese stanno ripartendo con non poche difficoltà a causa delle misure di sicurezza sanitaria, è pratico, eco e a uso singolo. In una parola: prezioso. Ma non nel prezzo.

La famiglia si allarga

In attesa di capire se verrà confermato il bonus da 200 euro per l’acquisto di monopattini e biciclette di cui si parla negli ultimi giorni, vediamo come si presenta e quali caratteristiche ha Xiaomi Mi Scooter 1S, new entry della famiglia di monopattini del brand. Che punta e crede in questa fascia di prodotto. Il modello in arrivo a prima vista è molto simile agli altri della family, praticamente identico. Solo nei minimi dettagli possono notarsi delle differenze, ma si tratta di lievi cambiamenti. Come a dire, il concetto non cambia, la scocca rimane quella. Le differenze, invece, ci sono a livello di aumentata potenza nominale, più autonomia in termini di km percorsi e un display sul manubrio tutto nuovo. Per la serie: la famiglia cresce… in meglio.

Misure e caratteristiche

Entrando nello specifico, il nuovo Xiaomi Mi Scooter 1S misura da aperto 108 x 43 x 114 cm, mentre da chiuso 108 x 43 x 49 cm. Ottima portabilità, quindi. Il design è minimal e snello e la stessa cosa vale per la resistenza: riesce a sopportare ben 100 kg di carico massimo durante gli spostamenti. Raggiunge una velocità massima di 25 km/h e questo è possibile solamente grazie al potente motore aggiornato a 500W (si colloca nel segmento medio di mercato, considerando che i monopattini elettrici più potenti arrivano a 1.000 Watt e quelli entry level a 250 Watt). Con il suo motore da 500 Watt riesce scalare pendenze fino a 14° di inclicazione massima. La nuova generazione di motore permette un utilizzo senza problemi fino a 3mila ore complessive e 30 chilometri. Le batterie al litio, migliorate dal modello precedente, sono anche più sicure oltre a permettere una percorrenza più lunga. Il nuovo sistema adottato permette di far comunicare al motore, dai freni, la forza cinetica che scaturisce proprio dalla frenata. Questa forza viene convertita in energia che può essere utilizzata dalla batteria. Infine, per una ricarica completa ci vogliono circa 5 ore e 30 minuti.

Guida smart

La caratteristiche più smart di questo nuovo monopattino è che permette concretamente all’utente che guida di comunicare con il monopattino elettrico. Perchè lo schermo con più Led al suo interno risulta più luminoso rispetto a prima e, quando il monopattino viene acceso, comunica in maniera istantanea se c’è un’anomalia in una delle parti del dispositivo, che sia motore o freno. Sono presenti i dati essenziali sul display: velocità, autonomia rimanente, modalità di guida (ECO per risparmiare sull’energia della batteria). Questa modalità permette di dimezzare la velocità utilizzata al momento della corsa, arrivando a massimo 15 km/h. Chiaramente in modalità ECO l’autonomia aumenta esponenzialmente. Lo schermo si avvicina molto a quello del modello Pro: come questo, sulla parte frontale troviamo un faro composto da numerosi luci Led. Queste permettono una visibilità fino a 6 metri massimo.

Prezzo low cost atteso

Non è ancora ufficiale il prezzo italiao. In Cina è molto conveniente. Costa solamente 1.999 yuan, al cambio attuale circa 260 euro, ancora meno del monopattino Micro Colibrì.