In corso Huawei NEXT-IMAGE Awards 2021, la gara di fotografia da smartphone

È in pieno corso l’edizione 2021 di Huawei NEXT-IMAGE Awards, il contest di fotografia da smartphone più importante al mondo. C’è tempo fino a martedì 30 novembre per iscriversi alla gara che vede utenti da tutto il globo competere per aggiudicarsi numerosissimi premi.

Il tema di questa quinta edizione è “Better Together” e tutti, sia professionisti che semplici appassionati, sono invitati a partecipare. In particolare l’Italia si distingue per il numero di adesioni: 3.216 candidature sulle 12.000 mondiali ricevute fin’ora.

Next-IMAGE Awards prevede 10 diverse categorie per esaltare le funzionalità delle fotocamere degli smartphone Huawei. Queste sono Ritratti, Bianco e Nero, Video Story, Foto-Story, Snapshot, Grandangolo, Scatti a distanza, Scatti Notturni, Super Macro e Salve, Vita!

Chi volesse partecipare può iscriversi tramite l’app My Huawei disponibile su AppGallery, oppure dalla homepage del sito. I tre vincitori assoluti di NEXT-IMAGE riceveranno un premio di 10.000 dollari, i 27 vincitori di categoria si aggiudicheranno 1.000 dollari e i trenta secondi classificati riceveranno uno smartwatch Huawei Watch 3.

Infine, per gli utenti italiani, c’è anche un’ulteriore opportunità. Infatti fino al 21 novembre c’è la possibilità di iscriversi all’edizione locale NEXT-IMAGE 2021 Community Italia. Ogni settimana la giuria proclamerà due vincitori italiani che saranno premiati con uno smartphone Huawei nova 8i e un monitor Huawei MateView GT 3 .