Instagram apre gli influencer: al via le revenue per chi fa contenuti

Instagram ha finalmente ceduto alle richieste dei creatori di contenuti, annunciando la sua prima vera iniziativa di condivisione delle entrate pubblicitarie dopo quasi 10 anni.

Mentre il gigante dei social media ha privilegiato la crescita rispetto ai profitti per i primi otto anni, il fatturato di Instagram nel 2019 è stato pari a 20 miliardi di dollari, una somma abbastanza considerevole per una piattaforma che non ha avuto un modello di condivisione delle entrate pubblicitarie fino a 24 ore fa.

L’annuncio di questa settimana suggerisce che lo stato delle cose sta cambiando a causa dell’incertezza che i creatori di contenuti stanno affrontando.

In realtà, l’unità di Facebook non può più permettersi di ignorare le persone che guidano i tassi di coinvolgimento monetizzando in modo aggressivo e da questo arriva la prima spinta di condivisione delle entrate pubblicitarie a pieno titolo di Instagram.

A partire da ora, i creatori possono iniziare a monetizzare i loro contenuti tramite badge Instagram Live e annunci IGTV. Anche la funzione Shopping dal vivo si espanderà a più influencer nel corso del tempo.

Allo stesso modo, il Brand Collabs Manager di Instagram amplierà presto la sua portata, facilitando ancora più potenziali sponsorizzazioni. La cattiva notizia è che queste opzioni di monetizzazione necessarie da tempo stanno andando a rilento ed esclusivamente per gli Stati Uniti al momento.

Certamente la suddivisione delle entrate di Instagram è carente e piuttosto in ritardo rispetto a YouTube e TikTok, tuttavia, la potenza economica e base di utenti sono motivo sufficiente per qualsiasi creatore di prendere in considerazione la nuova proposta.