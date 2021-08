Instagram dice addio allo swipe up nelle Storie. E ora cosa succede?

Grandi cambiamenti in vista per Instagram, che sta per abbandonare una delle funzioni che hanno reso celebre il social network oggi di proprietà di Facebook.

Instagram sta infatti per dire addio allo swipe up nelle Storie, che permette agli utenti di seguire un link esterno dopo aver visto un’immagine o un video. Il social network di Mark Zuckerberg ha deciso di sostituire la funzione con un sistema basato sugli sticker.

Per aggiungere un link a una storia, dunque, bisognerà utilizzare nuovi adesivi, chiamati anche Sticker Link. La data dalla quale non si potrà più utilizzare lo swipe up dovrebbe essere quella del 30 agosto.

Ma c’è una novità nella novità che farà sicuramente felici un po’ tutti gli utenti di Instagram: con il passaggio dallo swipe up agli sticker, tutti saranno abilitati a linkare le prorie Storie e non solo – come accade oggi – solamente chi ha almeno 10mila follower.

Un’apertura che rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione.