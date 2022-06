Instagram e il nuovo sistema di “consigli” per proteggere i giovani da contenuti dannosi

Instagram sta per introdurre una nuova funzionalità pensata per proteggere gli adolescenti da contenuti dannosi. Infatti, quando un account sta spendendo troppo tempo a visualizzare post sullo stesso argomento, la piattaforma invierà una notifica consigliando argomenti diversi da esplorare.

Il motivo di questa notifica è semplice. Instagram ha affermato che lo scopo di questa è evitare che utenti troppo giovani spendano una quantità eccessiva di tempo a visualizzare fotografie che potrebbero portarli a confronti spiacevoli, causando disagio psicologico.

Si tratta effettivamente di una funzionalità richiesta da tempo. Instagram ha citato uno studio che afferma che circa il 60% degli utenti apprezzano “aiuti” nella scelta dei contenuti da visionare, in modo da evitare di rimanere fissi sempre sugli stessi.

La notifica di consiglio non arriverà soltanto dopo la visualizzazione di post considerati “dannosi”. Qualunque sia l’argomento, dopo un certo numero di fotografie visualizzate sarà proposto un argomento alternativo.

La funzionalità, ricordiamo, è valida soltanto per gli adolescenti. I primi paesi in cui sarà testata saranno Stati Uniti, Canada, Irlanda, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda. E non si tratta dell’unico sforzo che la piattaforma sta facendo per i giovani. Infatti sarà lanciata anche la funzione “Take a Break”, che ricorderà agli utenti di fare una pausa ogni tanto.