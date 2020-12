Instagram Lite: l’app per risparmiare spazio sulla memoria | DOWNLOAD

Difficile trovare qualcuno che non ami Instagram. Purtroppo, come è capitato con il fratello maggiore Facebook, anche Instagram potrebbe non funzionare su modelli con poca memoria a disposizione.

Xda-Developers ha riferito oggi che all’evento “Facebook Fuel For India” l’azienda ha lanciato Instagram Lite, una versione che pesa meno di 2 MB perfetta per chiunque abbia un dispositivo Android di fascia bassa.

Sebbene l’obiettivo principale siano i dispositivi di fascia bassa come il Nokia 1.3, ci sono tantissimi utenti con modelli più vecchi che possono essere interessati.

Negli ultimi tempi il social network delle foto è diventato particolarmente pesante passando da semplice esperienza di condivisione ad ospitare storie, bobine, acquisti e molto altro.

Velocità, prestazioni e reattività sono i cardini principali di questa versione Lite e, nel complesso, troveremo un’esperienza simile alla versione normale: ci sarà il feed, le storie e i messaggi ma non ci saranno Reels, Shopping e IGTV.

Instagram Lite: download

Disponibile momentaneamente solo in India, chiunque può scaricare l’apk per Android da installare manualmente a questo indirizzo.