Instagram non consiglierà più i contenuti riciclati con il logo di TikTok

Instagram continua a introdurre nuove funzionalità per attirare sempre più creatori di contenuti. Dopo il successo delle Stories per competere con Snapchat, la piattaforma ha introdotto di recente i video a scorrimento verticale. Sebbene questa nuova funzionalità stia riscontrando un buon successo, molti dei contenuti sono spesso riciclati da TikTok e ricondivisi.



Una pratica che non è piaciuta al social delle foto per eccellenza che ha informato gli utenti di aver modificato i propri algoritmi di raccomandazione per rilevare loghi concorrenti e dargli meno visibilità.

Allo scopo di differenziarsi e promuovere contenuti di qualità originale, Instagram cerca di incoraggiare i creatori a fare degli sforzi e non a pubblicare video a bassa risoluzione o testi troppi lunghi. La piattaforma avverte inoltre che il mancato rispetto di queste pratiche renderebbe i video meno visibili nei suggerimenti ma comunque accessibili ai follower.

Queste modifiche fanno parte di una nuova serie di consigli che Instagram ha pubblicato sul suo canale di creazione di contenuti. In particolare, li incoraggia a pubblicare bobine “divertenti, stimolanti e creative”.

Per arricchire le creazioni, la piattaforma consiglia anche di utilizzare la libreria musicale messa a disposizione che consente agli utenti di identificare facilmente il titolo e l’esecutore di un brano al fine di offrire l’esperienza più piacevole possibile.