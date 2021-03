Instagram Rooms supporta nelle Live fino a 4 persone

Instagram ha annunciato Live Rooms, una nuova funzionalità che permette di invitare fino a tre persone in una “stanza virtuale”.

Instagram spera di consentire a più persone di “aprire più opportunità creative”. La società afferma che ciò consentirebbe agli utenti di “avviare un talk show, ospitare una jam session o co-creare con altri artisti, ospitare domande e risposte più coinvolgenti o tutorial con il tuo seguito, o semplicemente uscire con più amici”.

La funzione Live di Instagram esiste dal 2016 ma è stata utilizzata in diversi modi da quando è scoppiata la pandemia. L’app consente agli spettatori di acquistare badge per i loro creatori preferiti per supportare il loro lavoro creativo. Gli spettatori possono anche acquistare i prodotti o fare donazioni alle raccolte fondi. Con Live Rooms, i creatori hanno una maggiore visibilità e, si spera, più opportunità di guadagnare denaro.

In un mondo sempre più chiuso, tutto si svolge davanti ai display. Dalle riunioni di lavoro alle lezioni scolastiche e universitarie, ai concerti di musica e molto altro, la pandemia COVID-19 ha cambiato notevolmente il modo in cui lavoriamo, impariamo e ci divertiamo. App come Zoom e Clubhouse, un’app di chat vocale, hanno guadagnato un’enorme popolarità durante la crisi sanitaria globale ancora in corso.

Diverse aziende affermate hanno anche lanciato le proprie soluzioni per rendere più facile la vita agli utenti bloccati a casa. Twitter ha introdotto i tweet vocali e gli spazi, un’alternativa alla Clubhouse. Allo stesso modo, diverse app di videochiamata hanno aumentato il numero di partecipanti in modo che più persone potessero uscire insieme o fare jam per l’apprendimento di gruppo.

Live Rooms è un altro strumento che Instagram ha progettato intorno alle esigenze di oggi. Gli utenti possono avviare una sessione di Live Rooms scorrendo verso sinistra e selezionando l’opzione Telecamera live. Qui possono inserire un titolo per la sessione e toccare l’icona Stanze per aggiungere i loro ospiti.