Intel manda in pensione “Core i” e annuncia la prossima generazione di processori

Intel ha annunciato l’introduzione della prossima generazione di processori, gli Intel Core Ultra, che sostituiranno l’attuale gamma Intel Core i presente sul mercato dal 2008. Secondo le informazioni trapelate, la gamma Intel Core Ultra includerà i modelli Ultra 3, Ultra 5, Ultra 7 e Ultra 9. Questi processori si uniranno alle gamme Pentium e Celeron di Intel.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel