Intelligenza Artificiale, 10 applicazioni che usi e forse non lo sai

Si sente tanto parlare di Intelligenza Artificiale (IA). E spesso, forse sempre, lo si prende come un concetto dall’immenso potenziale, altamente innovativo e tecnologico. Un concetto, però, quasi più astratto che concreto. Perché non ci è sempre chiaro di cosa si tratti e, soprattutto, in che modo entri in contatto con la nostra vita, smartphone a parte. Eppure l’Intelligenza Artificiale ci è molto più vicina di quanto immaginiamo. Tanto da entrare nell’orbita delle normatice europee. Sono tante, infatti, le sue applicazioni nel nostro quotidiano. Molte di più di quanto pensiamo. Ne abbiamo selezionate una decina per rendercene conto una volta per tutte, per sfatare un po’ quell’aurea di mistero sfuggente che circonda quest’affascinate Intelligenza Artificiale che, in sordina, fa già parte del nostro presente e di sicuro farà parte del nostro immediato futuro.

1 Assistenti Virtuali

Da Alexa a Siri, a Google Assistant, tutti gli assistenti virtuali si appoggiano su software che utilizzano algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale per il riconoscimento del linguaggio e per imparare con il tempo le nostre abitudini e preferenze in modo da soddisfarle al meglio.

2 Customer services

Se per gli assistenti virtuali, c’era da aspettarselo, per molti servizi online forse no. Ecco, sono numerosi customer services a utilizzare sistemi automatici basati sull’IA. In genere sono finalizzati a gestire le chatbot di supporto ai clienti.

3 Le auto del presente-futuro

Le auto di ultima generazione tengono sotto controllo il traffico e anticipano alcune decisioni di guida grazie ad algoritmi di Intelligenza Artificiale simili a quelli dei videogiochi. Si tratta cioè di formule che permettono di imparare e modificare il proprio comportamento con l’esperienza.

4 News online

Alcuni siti di news online utilizzano sistemi automatici per scrivere brevi notizie di taglio finanziario o sportivo. Tra questi, per esempio, , tra cui AP, Fox e Yahoo!

5 Controllo e sicurezza

Città, aeroporti, stazioni, stadi sono controllati da migliaia di telecamere. Le immagini registrate sono esaminate da operatori “umani” aiutati da software intelligenti in grado di riconoscere gli schemi di comportamento a rischio, qui di segnalarli con tempismo.

6 E-commerce

Diverse aziende dell’e-commerce, tra cui Amazon, stanno lavorando ad algoritmi di AI. L’obiettivo? Essere in grado di capire di che cosa avranno bisogno i consumatori nell’immediato futuro, ancora prima che loro stessi se ne rendano conto.

7 Videogames

I videogiochi sono tra le più diffuse applicazioni di IA. Proprio all’Intelligena Artificiale devono l’evoluzione di personaggi, ambienti, situazioni secondo il comportamento del giocatore.

8 Social e intrattenimento

Netflix, Spotify, Facebook e molte altre piattaforme a cavallo tra social e intrattenimento consigliano film, playlist, post e anche pubblicità o contatti sulla base di algoritmi di AI capaci di memorizzare i gusti degli utenti, le loro ricerche, i loro acquisti.

9 Transazioni bancarie

In ambito finanziario, l’IA viene utilizzata per sorvegliare le transazioni bancarie, per accorgersi di truffe e frodi e, nei casi sospetti, per segnalarle alle banche.

10 Smart home

Una delle applicazioni più evolute dell’Intelligenza Artificiale riguarda la smart home. Domotica e automazione domestica, che si traducono nell’accensione delle luci, nella gestione del riscaldamento o dell’aria condizionata, e anche, per esempio nei sistemi di sorveglianza, dipendono dall’IA.