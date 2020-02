Internet: ecco gli operatori più veloci

Quando si parla di internet la prima cosa che viene in mente è la velocità con cui si riesce a navigare. E anche in questo primo mese di gennaio, Wind e Fastweb si sono confermati come gli operatori internet più veloci.

Le due aziende hanno registrato la migliore resa in termini di velocità media di download mentre invece Vodafone e Fastweb si sono rivelate le migliori per quanto riguarda l’upload. I dati sono stati raccolti dall’osservatorio velocità internet di Komparatore.it, portale che si occupa di comparazione tariffaria e che mette a disposizione degli utenti un test di verifica delle performance della connessione internet.

Il test è stato fatto su un campione di oltre 20.000 spedd test, che ha confermato un miglioramento generale delle connessioni di tutti gli operatori, anche grazie alla diffusione della connessione in Fibra, sia essa in FTTH o FTTC. FTTH significa Fiber To The Home e prevede la connessione in fibra fino al modem/router dell’utente. FTTC invece è l’acronimo di Fiber To The Cabinet e prevede che la connessione in fibra arrivi fino alla cabina di zona e l’ultimo tratto, dalla cabina al router/modem del cliente, venga coperto da una connessione in rame.

Su komparatore.it i dati vengono aggiornati in tempo reale e possono essere visualizzati nella sezione speed test del portale. È possibile anche accedere ai dati dell’osservatorio velocità internet, relativi ai singoli operatori e guardare tutte le offerte della fibra disponibili sul mercato in questo momento.

QUESTI I DATI DEI TEST DI VELOCITÀ DEGLI OPERATORI INTERNET

Classifica Operatori Velocità Media Download Gennaio 2020

Operatore Velocità Media Download

Wind 92,92 Mbps

Fastweb 81,54 Mbps

Vodafone 76,49 Mbps

TIM 64,36 Mbps

Classifica Operatori Velocità Media Upload Gennaio 2020

Operatore Velocità Media Upload

Vodafone 44,28 Mbps

Fastweb 38,72 Mbps

Wind 32,80 Mbps

TIM 22,36 Mbps