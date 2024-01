Internet senza linea fissa: 5 cose da sapere prima di attivare un’offerta

Quando non si ha un allaccio alla rete fissa ma non si vuole rinunciare a navigare online, la soluzione migliore è attivare un’offerta internet senza linea fissa. Queste opzioni sono molto utili non solo per navigare nei luoghi non raggiunti dalla rete telefonica fissa, ma anche per potersi connettere in mobilità ovunque ci si trova, senza escludere l’estero. Le offerte degli operatori telefonici sono numerose ed è possibile scegliere tra vari tipi di tariffe: confrontando le opzioni disponibili con Segugio.it si può trovare facilmente l’offerta migliore per le proprie necessità.

Offerte internet senza linea fissa ricaricabili e in abbonamento

Quando si parla di offerte internet senza linea fissa la scelta è essenzialmente tra tariffe ricaricabili e in abbonamento. Le prime hanno una durata limitata nel tempo, generalmente pari a un mese o a tre mesi, mentre le seconde sono attive a tempo indeterminato, finché non si sceglie di interrompere il contratto.

Le prime offerte sono la scelta più indicata se si ha bisogno di avere un accesso a internet per un breve periodo, ad esempio per riuscire a connettersi durante il periodo delle vacanze estive o invernali in una seconda casa. Le seconde, invece, sono un perfetto sostituto della linea internet fissa e possono offrire prestazioni e servizi del tutto paragonabili alla tradizionale rete telefonica.

Modem Wi-Fi incluso o da acquistare

Un aspetto importante da considerare è la presenza o meno del modem Wi-Fi. Questo dispositivo è molto utile per condividere la connessione tra più device, è leggero e può essere trasportato con grande facilità.

Alcune compagnie telefoniche consegnano gratuitamente il modem Wi-Fi portatile a chi acquista un piano tariffario solo dati, mentre altre permettono di acquistare separatamente il modem, attraverso il pagamento di una cifra una tantum o con un piano di pagamento rateale.

Velocità di navigazione

Quando si valuta l’attivazione di una SIM solo dati per poter accedere a internet senza linea fissa è molto importante controllare qual è la velocità di navigazione raggiungibile caso per caso. Non è raro trovare SIM per la connessione domestica che hanno un tetto alla velocità di navigazione massima.

Offerte dati che permettono di navigare a un massimo di 60 Mbps, ad esempio, sono una buona soluzione se si ha bisogno di usare internet da pochi dispositivi alla volta e se non si svolgono attività che consumano molti dati, come lo streaming audio e video o la partecipazione a teleconferenze.

Chi ha bisogno di un accesso a internet più stabile e veloce può considerare le SIM dati che non hanno alcun limite alla velocità di navigazione. In questo caso il canone da pagare è generalmente un po’ più caro, ma si può contare su un servizio che sostituisce quasi perfettamente la linea fissa.

Piani tariffari solo dati o voce e dati

Le offerte di rete mobile da poter usare per avere internet senza linea fissa sono essenzialmente di due tipi: le classiche tariffe voce e dati e le SIM solo dati. Chi ha attivato un piano tariffario che ha un buon quantitativo di giga può pensare di condividere la propria connessione e utilizzarla per navigare in casa anche da computer, televisione o altri dispositivi.

Se si ha bisogno di più giga o si vuole avere un accesso fisso a internet in casa si può optare per una SIM solo dati. In questo caso la SIM può essere inserita all’interno di una internet key o di un modem Wi-Fi e si può utilizzare per navigare da tutti i propri device.

Confrontare le offerte per risparmiare

Mettendo a confronto le offerte di piani tariffari senza linea fissa proposte da operatori di rete e operatori virtuali ci si può fare un’idea delle tariffe che rispondono meglio alle proprie necessità, sia in termini di praticità di utilizzo sia in termini di servizi inclusi.

Con una ricerca mirata sul comparatore di Segugio.it si possono valutare le diverse opzioni a disposizione e capire qual è l’offerta perfetta per la propria casa.