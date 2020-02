IOS 13: arriva la ricarica ottimizzata della batteria

Una delle nuove funzionalità di iOS 13 si chiama “Ricarica ottimizzata della batteria” e il suo scopo è esattamente quello suggerito dal suo nome.

Con questa opzione attivata, la ricarica della batteria dell’iPhone dovrebbe diventare un processo più equilibrato che dovrebbe proteggerla e migliorarne la durata.

Le batterie agli ioni di litio sono soggette a degrado e Apple sa cosa significa. Nel 2017, la società è stata sorpresa a rallentare appositamente gli iPhone, nel tentativo di prevenire arresti imprevisti su dispositivi con batterie scariche perché un iPhone che funziona con una batteria esaurita è più incline a problemi come riavvii e arresti casuali.

Lasciando da parte le implicazioni legali, il degrado della batteria continua ad essere un problema che Apple sta cercando di affrontare nelle ultime versioni di iOS.

Come funziona

IOS 13, ad esempio, viene fornito con la ricarica ottimizzata della batteria il cui scopo è quello di rallentare il processo di ricarica dopo una determinata soglia, in genere l’80%. Questo è possibile con l’iPhone che apprende le abitudini dell’utente e per questo motivo, tale funzione sarà abilitata solo quando il sistema operativo sa per certo che c’è abbastanza tempo per ricaricare completamente il dispositivo in un periodo di tempo più lungo.

In altre parole, ci sono momenti in cui il tuo iPhone si ricarica più lentamente semplicemente perché ritiene che non lo utilizzerai per diverse ore, ad esempio durante il sonno, quindi utilizza questa pausa per proteggere la batteria.

Una volta che apprende le tue abitudini, l’iPhone può anche prevedere quanto tempo rimane fino al raggiungimento di una carica completa, con una notifica dedicata visualizzata sullo schermo appositamente per questo scopo. Si può annullare la ricarica lenta in qualsiasi momento semplicemente premendo a lungo la notifica> Carica ora.