IOS 13: nuovi leak ci mostrano la dark mode, app rinnovate e tanto altro

Il sito web 9to5mac ha rivelato oggi alcuni interessanti dettagli sul prossimo sistema operativo mobile iOS 13 di Apple per dispositivi iPhone e iPad, mostrandoci la tanto attesa modalità dark a livello di sistema e altri miglioramenti generali.

Si tratta di screenshot esclusivi del sistema operativo mobile iOS 13 prossimo al debutto che mostrano una modalità scura per la home e diverse app. In pratica, la modalità Dark sarà integrata in iOS 13 e nelle versioni future e potrà essere abilitata in “Impostazioni” o tramite Control Center.

Secondo Guilherme Rambo di 9to5Mac, anche la dock della schermata principale di iOS 13 diventerà più scura quando viene abilitata la nuova modalità Dark. Il Control Center è già scuro di default, ma ci aspettiamo che l’app “Impostazioni” e altre parti del sistema operativo abbiano uno stile dark piacevole che dovrebbe anche far risparmiare batteria.

IOS 13 dal 3 giugno

Le schermate di iOS 13 trapelate mostrano anche un’app rinnovata “Promemoria” per iPhone e iPad, oltre che per Mac, disponibile a partire da macOS 10.15 che verrà sempre svelata il 3 giugno insieme a iOS 13, tvOS 13 e watchOS 6.

IOS 13 sarà la prossima versione principale del sistema operativo Apple per dispositivi iPhone e iPad in previsione ad essere svelata durante un keynote live all’evento WW9 (Worldwide Developer Conference) 2019 la prossima settimana.