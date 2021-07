IOS 14.7 è stato rilasciato: ecco tutte le novità

Una delle ultime versioni prima del grande debutto di iOS 15, iOS 14.7 è finalmente disponibile. Oltre alle consuete correzioni di bug, ci sono alcune nuove funzionalità e correzioni in arrivo su iPhone con questo nuovo aggiornamento.

La principale funzionalità coinvinge gli utenti che acquisteranno la nuova batteria esterna MagSafe per iPhone 12, lanciata da Apple la scorsa settimana. IOS 14.7 offre infatti il ​​supporto per questo nuovo accessorio.

Meteo e timer

Nel bagaglio di iOS 14.7 troviamo anche la possibilità di gestire contemporaneamente più timer su HomePods dall’applicazione Home e l’arrivo delle informazioni sulla qualità dell’aria nell’app Meteo per l’Italia e altri paesi.

Per fare ciò, bisogna dare un’occhiata sotto le previsioni del giorno per far scorgere una barra con colori con un cursore. Le informazioni sono fornite da BreezoMeter per tutta l’Italia, grandi città e piccoli comuni. Tuttavia, a differenza del Nord America, al momento non disporremo di più dati.

Apple Card Family

Apple annuncia inoltre l’arrivo con iOS 14.7 di una nuova funzione legata al supporto della Apple Card Family (introdotta con iOS 14.6). Nella pratica, consentirà agli utenti americani (la Apple Card non è disponibile in Italia) di vendere limiti di credito e condividere un account con un utente Apple Card esistente, afferma 9to5Mac.

Infine, nell’applicazione Podcast, la libreria ora consente agli utenti di visualizzare tutti i programmi sull’interfaccia… o solo quelli che vengono guardati. Un modo efficiente per trovare rapidamente i contenuti che ci interessano di più. Ricordiamo che questa nuova funzionalità arriva sui Podcast dopo l’introduzione con iOS 14.5 di una nuova interfaccia per l’applicazione, quindi la possibilità di iscriversi (a pagamento) a canali o programmi con iOS 14.6 .

Modelli compatibili

iOS 14.7 è disponibile su un’ampia varietà di iPhone, ecco l’elenco completo:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iphone xs

iPhone XS‌ Max

iPhone XR

iPhone‌ X

iPhone‌ 8

iPhone 8 Plus

iPhone‌ 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE‌ 2016

iPhone SE 2020

iPhone 6s

iPhone 6s Plus



Ecco anche l’elenco degli iPad che beneficiano di iOS 14.7: