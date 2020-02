IOS 14: Apple potrebbe finalmente svincolare gli utenti da Safari e Mail

La critica più comune su iOS è che Apple lasci poca libertà ai suoi utenti. Cupertino, infatti, preferisce imporre le sue applicazioni interne come Safari che è il browser predefinito sia su iPhone che su iPadOS.

Fonti di Bloomberg sostengono però che la società avrebbe preso in considerazione la possibilità di consentire agli utenti di iPhone di scegliere il proprio browser Web predefinito o client di posta elettronica. Nel concreto, quando una persona invierà un link e si clicca su questo, non si aprirà necessariamente in Safari. Stessa cosa per la mail.

Quindi una libertà simile a quella acclamata dagli appassionati di Android. Bloomberg scrive che questa novità potrebbe fare il suo debutto a partire da iOS 14 la cui beta dovrebbe essere lanciata durante l’estate.

Cambia anche HomePod

Ma le novità non finiscono qui: Apple avrebbe anche ammorbidito le sue pratiche sull’altoparlante collegato HomePod consentendo alle applicazioni musicali di terze parti di trasmettere contenuti sul dispositivo come Spotify.

E’ facile che la “causa” di una simile apertura, sia quella di porre fine alle critiche e forse anche evitare altri procedimenti legali.