IOS 14 potrebbe arrivare nel segno della personalizzazione

Il dock di applicazioni è presente fin dagli albori dell’iPhone senza aver mai subito troppe evoluzioni nel corso degli anni.

Questo però non significa necessariamente che gli utenti non si aspettino più opzioni: in effetti, una delle modifiche jailbreak più popolari, consente ai proprietari di iPhone di abilitare cinque o anche più icone nel dock, un elemento che Apple non consente per impostazione predefinita.

E mentre da Cupertino tutto tace, il nostro connazionale Alessandro Chiarlitti (aesign su Instagram), prova ad immaginare una nuova versione totalmente inedita del dock di iOS.

Il concept propone un gesto di scorrimento che avvia un secondo dock in sostituzione di quello predefinito. Ad esempio, possiamo vedere una sorta di widget di Apple Music che può sostituire il dock standard nella schermata principale.

Widget in iOS 14

IOS 14 dovrebbe diventare disponibile il prossimo autunno, con un’anteprima che sarà presentata al WWDC a giugno. La nuova versione di iOS includerà una serie di importanti cambiamenti, tra cui la presenza dei widget nella schermata principale anche se non è ancora chiaro come questi verranno implementati, soprattutto perché Apple potrebbe migliorare ulteriormente questa funzionalità con opzioni aggiuntive.

E’ bene segnalare che ad oggi non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Apple.