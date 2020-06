IOS 14: tre piccole ma importanti novità del prossimo aggiornamento

Apple ha recentemente annunciato iOS 14 e ad oggi è disponibile un’anteprima per gli sviluppatori che fanno parte del programma di test. Rispetto alle precedenti versioni, questo nuovo aggiornamento propone cambiamenti sostanziali in ogni singola area.

Inutile dirlo, i punti salienti sono già stati annunciati dalla stessa Apple al WWDC questa settimana ma vi sono alcune novità meno evidenti che rimangono interessanti.

La prima di queste è il monitoraggio delle password nel browser Safari. Come tutti sanno, Safari è il browser predefinito su iPhone e molti utenti lo utilizzano nonostante Google Chrome, Firefox e altri siano disponibili anche nell’App Store.

Coloro che rimarranno fedeli a Safari, d’altra parte, avranno una nuova funzionalità: il monitoraggio delle password che dovrebbe avvisare gli utenti quando i loro account sono esposti ad una violazione dei dati.

“Safari monitora in modo sicuro le password salvate, tenendo d’occhio le password che potrebbero essere state coinvolte in una violazione dei dati. Per fare ciò, Safari utilizza solide tecniche crittografiche per controllare regolarmente le derivazioni delle password rispetto a un elenco di password violate in modo sicuro e privato che non rivela le informazioni sulla password, nemmeno ad Apple”, spiega Apple.