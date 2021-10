IOS 15.1 porterà le nuove funzionalità che stavate aspettando

Per diversi anni, Apple ha preso l’abitudine di rilasciare il suo sistema operativo in più fasi. I nuovi iPhone hanno sempre installata l’ultima versione ma come spesso capita, mancano alcune delle nuove funzionalità promesse durante la grande conferenza di presentazione.

Arriva il formato ProRes

Con la beta 3 di iOS 15.1, Apple permette finalmente di utilizzare ProRes in modalità video sull’applicazione Fotocamera. Per fare ciò, bisogna andare nelle impostazioni del telefono, nelle opzioni della fotocamera e selezionare il formato Apple ProRes.

Apple aveva avvertito limitando la funzione su iPhone 13 128 GB: la funzione ProRes consuma molto spazio di archiviazione (6 GB al minuto in 4K con HDR e 1,7 GB al minuto in HD).

Ciò è dovuto all’utilizzo da parte di Apple, senza alcuna opzione, del formato ProRes 422HQ. Altri formati ProRes offerti da Apple ai professionisti consumano meno spazio di archiviazione. Una futura evoluzione del sistema consentirà forse di selezionare il formato.

Modalità Macro disattiva

Uno dei punti dolorosi incontrati con l’utilizzo della fotocamera dell’iPhone 13 Pro è la sua modalità macro automatica. Si può riprendere un documento da vicino e la fotocamera passa automaticamente alla modalità macro, con iOS 15.1, Apple consentirà di scegliere se si vuole avere questo interruttore automatico o meno.