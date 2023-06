IOS 17: alcune funzioni arrivano in ritardo

Apple ha recentemente annunciato iOS 17 durante il WWDC, il prossimo sistema operativo che avrà il compito di alimentare gli iPhone a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2023. Nonostante alcune funzionalità siano state già testate nella versione beta, l’azienda ha ammesso che non saranno pronte per il lancio ufficiale di iOS 17.0 a settembre.

Tre funzioni in ritardo

Apple ha reso noto che tre funzioni di iOS 17 non saranno disponibili al momento del lancio. Una di queste è l’applicazione Diario, pensata per offrire agli utenti un facile e pratico diario digitale. Con questa nuova funzionalità, Apple entra in competizione con applicazioni popolari presenti sull’App Store, come Daylio. L’azienda ha la consuetudine di integrare nativamente nel proprio sistema le funzioni chiave delle applicazioni preferite dagli utenti.

Inoltre, la nuova versione di AirDrop, il sistema di trasferimento dati wireless tra dispositivi Apple, sarà disponibile “entro la fine dell’anno”, successivamente al rilascio di iOS 17. Questa versione permetterà, ad esempio, di scambiare facilmente schede di contatto o continuare un trasferimento di file remoto tramite iCloud.

Infine, Apple conferma che la creazione di playlist collaborative su Apple Music non sarà disponibile al lancio di iOS 17, ma verrà introdotta successivamente.

Un aggiornamento con alcune limitazioni

Durante la presentazione di iOS 17, è evidente che non si tratta dell’aggiornamento più rivoluzionario nella storia di Apple, in quanto le novità sono piuttosto limitate. Considerando anche il fatto che alcune funzionalità non saranno disponibili al momento del lancio, l’aggiornamento sembra avere un contenuto piuttosto scarso.

Tuttavia, sono presenti alcune piccole novità interessanti come Stand By, la nuova modalità che permette di sostituire una sveglia, alcune migliorie estetiche e soprattutto la correzione della tastiera virtuale. Inoltre, con iOS 17 gli utenti potrebbero sperimentare un cambiamento più significativo: l’apertura dell’App Store ai concorrenti. Tuttavia, Apple per il momento non ha fornito ulteriori informazioni su questa novità.