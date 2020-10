IPad Air 2020 disponibile per il pre-ordine in Italia, si parte da 669€

A settembre 2020, Apple ha aggiornato l’iPad Air con un modello di quarta generazione, una revisione radicale che lo avvicina al design dell’iPad Pro ma con un prezzo di partenza pari a 669 euro. Si tratta a tutti gli effetti di un’opzione di fascia media tra l’iPad di ottava generazione (389 euro) e il più costoso iPad Pro (2020) posizionato a 899 dollari.

Da oggi, iPad Air è disponibile per il pre-ordine in Italia.

IPad Air (2020): quello che c’è da sapere

Il nuovo iPad Air ha un display IPS edge-to-edge da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360 x 1640 pixel (senza tecnologia ProMotion 120 Hz) e un design simile all’iPad Pro con un case in alluminio che presenta bordi piatti e arrotondati a circondare il display completamente laminato. Supporta il True Tone per regolare il display in base all’illuminazione ambientale.

La caratteristica unica dell’iPad Air è il nuovo sensore Touch ID integrato nel pulsante in alto, il primo per un dispositivo Apple nel suo genere. L’iPad Air quindi non ha Face ID e si affida solo al Touch ID per l’autenticazione biometrica.

Sebbene non sia presente il Face ID, l’iPad Air include una fotocamera FaceTime frontale da 7 Megapixel e una fotocamera posteriore da 12 Megapixel (f /1.8) che è la stessa fotocamera grandangolare utilizzata su iPad Pro. La qualità degli altoparlanti è stata aggiornata con altoparlanti stereo in modalità orizzontale per un suono più ampio durante la visione di video. La registrazione di video 4K è supportata a 20, 30 o 60 fotogrammi al secondo, così come i video al rallentatore a 120 o 240 fotogrammi al secondo. Sebbene non sia presente un sistema di telecamere True Depth per supportare Face ID, è disponibile una telecamera FaceTime HD da 7 Megapixel (f /2) per selfie e videochiamate.

Dentro troviamo anche un chip ARM A14 Bionic a 6 core, l’ultimo chip della serie A di Apple basato su un processo di incisione a 5 nanometri. Apple ha introdotto questo nuovo potente chip su iPad prima dei nuovi iPhone 12 e 12 Pro .

Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio

La tastiera magica e Smart Keyboard Folio è compatibile con l’Air iPad nel 2020

Invece di una porta Lightning, il nuovo iPad Air dispone di una porta USB-C per il trasferimento dati fino a 5 Gbps e del supporto per il collegamento di altri dispositivi, come un disco rigido o un monitor 4K esterno. Infine, l’iPad Air viene fornito con un nuovo adattatore USB-C da 20W che offre una ricarica più rapida per una durata di 10 ore per la navigazione in rete tramite Wi-Fi o la visione di video.

Colorazioni, prezzi e uscita

Apple iPad Air è il primo iPad ad offrire opzioni di colore simili ai fratelli minori iPhone. È disponibile in argento, grigio siderale, oro rosa, verde e azzurro.

I pre-ordini sono aperti da oggi ai seguenti prezzi: