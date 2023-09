IPad bloccato dal proprietario, come sbloccare (4 modi)

Le persone spesso riscontrano il problema che dopo aver acquistato un iPad di seconda mano, ripristinano l’iPad o utilizzano iTunes per ripristinare il dispositivo, con il risultato che “l’iPad è bloccato dal proprietario” e non può essere attivato. Se contatti nuovamente il venditore in questo momento, potresti essere rifiutato o non essere trovato. Cosa dovresti fare se il tuo iPhone/iPad è bloccato e non può essere attivato? Questa guida ti insegnerà le tecniche di hacking gratuite quando il tuo iPad è bloccato dal proprietario. Anche se dimentichi la password del tuo ID Apple, puoi bypassare direttamente l’attivazione di iCloud e sbloccare il tuo iPhone.

Cos’è “iPad bloccato dal proprietario”

iPhone/iPad è bloccato dal proprietario. Ciò significa che se inserisci la password dell’ID Apple, rispondi alla domanda di sicurezza o altre informazioni sull’account in modo errato troppe volte, l’ID Apple verrà automaticamente bloccato per proteggere la sicurezza dell’account e tu o altri non potete utilizzarlo in questo momento. Account per accedere a qualsiasi servizio Apple.

Sappiamo tutti che la riservatezza di Apple è molto rigorosa, soprattutto il suo Blocco attivazione iCloud, che può aiutarti a garantire la sicurezza del tuo dispositivo. Anche se il dispositivo cade nelle mani di altri, sarà sano e salvo e può aumentare la tua possibilità di recuperare il dispositivo. Quindi esiste un modo per sbloccare un iPhone/iPad bloccato dal proprietario? Per favore continua a leggere.

Come sbloccare un iPad bloccato dal proprietario senza password

Se vuoi evitare che l’iPad si blocchi quando l’iPad è bloccato dal proprietario e non conosci o dimentichi il tuo account ID Apple e la password, il modo più semplice e veloce è utilizzare direttamente AnyUnlock, che è uno dei migliori blocchi di attivazione iCloud strumenti di rimozione uno. Con esso, puoi eliminare l’ID Apple o qualsiasi tipo di blocco dello schermo sul tuo iPhone o iPad. Vantaggi di AnyUnlock:

È anche un programma professionale per sbloccare iPhone: può rimuovere passcode a 6 o 4 cifre, Face ID, Touch ID su iPhone/iPad.

Bastano pochi minuti per rimuovere il blocco di attivazione di iCloud senza password.

Semplice e facile da usare, non sono richieste competenze tecniche.

Supporta tutti i modelli di iPhone/iPad/iPod touch e tutte le versioni di iOS

Come utilizzare AnyUnlock per sbloccare iPhone o iPad bloccato dal proprietario?

Passo 1. Devi scaricare e installare AnyUnlock sul tuo computer. Esegui il programma e seleziona Bypassa blocco attivazione iCloud.

Passo 2. Collega il tuo iPad al PC, leggi le note a sinistra e fai clic su “Inizia ora”.

Passo 3. Effettua il jailbreak del tuo iPhone. AnyUnlock completerà automaticamente il jailbreak per gli utenti Mac e gli utenti Windows potranno completarlo secondo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Una volta completato il jailbreak, fai clic su “Bypassa Ora”.

Passo 4. AnyUnlock inizierà immediatamente a rimuovere “iPad è bloccato dal proprietario”. Aspetta solo qualche secondo e il tuo iPhone verrà sbloccato con successo.

Sblocca iPhone/iPad bloccato dal proprietario tramite DNS

Usa il DNS nelle impostazioni per saltare il percorso stabilito dei server Apple può risolvere il problema del blocco dell’iPad da parte del proprietario. Prima di iniziare, devi sapere che questo metodo richiede modifiche manuali alle impostazioni. È adatto ad alcuni professionisti , ma per i principianti il ​​processo di questo metodo sarà molto complicato.

Passo 1. Vai a Impostazioni dell’iPhone, fai clic su WLAN/Wi-Fi e connettiti al Wi-Fi.

Passo 2. Fai clic sull’icona “i” accanto alla rete Wi-Fi e fai clic su “Configura DNS”.

Passo 3. Seleziona “Manuale”, scegli “Aggiungi server”, quindi inserisci uno dei seguenti IP del server:

Stati Uniti: 104.154.51.7

Europa: 104.155.28.90

Asia: 104.155.220.58

Resto del mondo: 78.100.17.60

Passo 4. Fai clic su “Salva” > “Indietro” > “Accedi alla rete” > Inserisci la password > Fai clic su “Accedi” > fai clic su “Indietro”.

Sblocca iPad bloccato dal proprietario utilizzando il codice schermo

Quando un iPhone è bloccato dal proprietario, hai anche la possibilità di uscire da quel blocco. Se sei riuscito a contattare il precedente proprietario del dispositivo e ottenere il passcode, puoi toccare Sblocca con codice sullo schermo.

Fai clic su Sblocca con codice > Inserisci il codice per sbloccare il dispositivo.

Sblocca l’iPad bloccato dal proprietario tramite iCloud

Se puoi contattare il proprietario, puoi chiedergli di uscire da iCloud e rimuovere il dispositivo dal suo ID Apple.

Visita iCloud.com e accedi al suo ID Apple > seleziona “Trova il mio iPad” > “Tutti i dispositivi”, trova il suo dispositivo e seleziona Cancella.

Conclusione

Quelli sopra elencati sono quattro modi per sbloccare un iPhone/iPad bloccato dal proprietario. Gli ultimi due richiedono l’uso di una password o di un ID Apple e non sono adatti a te quando acquisti un telefono di seconda mano. Il processo di utilizzo del DNS è più complicato, quindi ti consigliamo di utilizzare AnyUnlock, che può aiutarti a dissociare ID Apple vecchio proprietario, il che è molto utile!