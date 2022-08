iPadOS 16 è in ritardo e non verrà lanciato insieme a iOS 16, che arriverà sui nuovi iPhone 14

Per la prima volta in assoluto, Apple separerà il lancio di una versione di iPadOS da quello di iOS. Le voci giravano da tempo ma ora hanno ottenuto la conferma ufficiale proprio da parte di Apple.

La casa di Cupertino, quest’anno, distribuirà iPadOS 16 circa un mese dopo iOS 16. In una dichiarazione rilasciata al portale TechCrunch, la società californiana ha affermato:

Questo è un anno particolarmente importante per iPadOS. Essendo una piattaforma a sé stante con funzionalità progettate specificamente per iPad, avremo la flessibilità di fornire iPadOS con una tabella di marcia dedicata. Questo autunno, iPadOS verrà distribuito dopo iOS, come versione 16.1 sotto forma di aggiornamento gratuito.