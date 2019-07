Con l’avvicinarsi di settembre, tradizionale mese di presentazione dei nuovi iPhone, le voci sugli smartphone di Apple si stanno intensificando.

L’ultimo interessante leak proviene dal portale Mobile Fun che ha ottenuto tre “dummy” degli iPhone 11, che rappresentano rispettivamente i modelli iPhone 11, 11R e 11 Max.

Si tratta di campioni non funzionanti fabbricati in Cina, ottenuti dai rendering visti nelle settimane scorse. Solitamente, i cosiddetti “manichini” sono solitamente molto somiglianti ai telefoni reali, anche perché vengono utilizzati dai produttori di accessori per il lancio delle nuove linee.

Quando vengono prodotti è perché le forme e l’aspetto dei cellulari sono sufficientemente sicuri.

Nel video che pubblichiamo, si possono vedere i tre modelli di iPhone.

I prototipi hanno praticamente tutti le stesse dimensioni dei tre modelli di iPhone 2018, ma con un nuovo layout quadrato della fotocamera. L’iPhone 11R avrà una una doppia fotocamera, mentre 11 e 11 Max saranno dotati di un triplo sensore.

Tutti e tre i dispositivi dovrebbero disporre del flash True Tone di Apple, mentre l’11R è l’unico con un microfono visibile.



C’è poi il nodo dei nomi, che né il video né i dummy risolvono. Come li chiamerà Apple? iPhone “11” o iPhone “XI”. Cupertino potrebbe scegliere di mantenere lo schema di numerazione con i numeri romani.