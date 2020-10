iPhone 12 e iPhone 12 Pro da oggi disponibili in pre-ordine

Inizia oggi l’avventura mondiale dei nuovi iPhone 12, presentati lo scorso martedi da Apple: Due dei quattro modelli, e cioé iPhone 12 e iPhone 12 Pro, sono disponibili in preordine a partire da oggi e saranno in vendita a partire dal 23 ottobre.

Gli altri due modelli, invece, iPhone 12 mini e iPhone 12 Max Pro, saranno disponibili in pre-ordine a partire dal 6 novembre, e arriveranno nei negozi il 13 novembre.

Qui di seguito alcuni link dove potete prenotare i nuovi modelli disponibili, entrambi dotati di display da 6,1 pollici.

Per la prima volta il lancio degli smartphone di Apple avviene in contemporanea in quasi tutto il mondo. Questa mattina, l’Apple Store è stato a lungo “down” proprio in preparazione della vendita.

I prezzi e i colori di iPhone 12

iPhone 12 è disponibile nei modelli da 64 GB, 128 GB e 256 GB nei colori blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED, a partire da 939 euro.

iPhone 12 Pro, invece, sarà acquistabile nei tagli da 128GB, 256GB e 512GB e nei colori grafite, argento, oro e blu Pacifico, a partire da 1.189 euro.