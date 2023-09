iPhone 12 pericoloso per la salute? La Francia suona l’allarme

Nella giornata di ieri, Apple ha rivelato gli attesissimi iPhone della serie 15. Ma non è tutto rose e fiori per la mela. In Francia, infatti, le autorità hanno messo immediatamente lo stop alle vendite di iPhone 12. Il motivo: un eccesso di onde elettromagnetiche.

La maggior parte dei dispositivi elettronici emettono onde elettromagnetiche, ma non in quantità tale da essere dannose per le persone. Sotto questo punto di vista gli smartphone sono tenuti particolarmente d’occhio, visto che per la maggior parte del tempo li teniamo in tasca. E di solito non c’è alcun problema, ma pare che l’Agenzia Nazionale delle Frequenze francese abbia scoperto che negli iPhone 12 (e solo loro) il valore del Tasso Specifico di Assorbimento (SAR, Specific Absorption rate) è al di sopra del limite legale.

L’Agenzia ha scoperto infatti che, se messi in tasca, gli iPhone 12 emettono 5,74 watt per chilogrammo di onde elettromagnetiche: il valore massimo è 4 watt per chilogrammo. Bisogna sottolineare che, se tenuti a distanza, il rischio si riduce a zero.

Non solo l’agenzia ha bloccato le vendite (comunque ridotte, si tratta comunque di un dispositivo vecchio) ma ha ordinato il ritiro di tutte le unità in circolazione a meno che il problema non sia risolto repentinamente. Fortunatamente dovrebbe bastare un aggiornamento di sistema, e il problema dovrebbe risolversi entro un paio di settimane.

Nel frattempo, se siete i possessori di un iPhone 12, è consigliabile non tenere il telefono in tasca. Il rischio non è elevato, e un eccesso di onde elettromagnetiche non dovrebbe portare allo sviluppo di tumori, ma è comunque meglio fare attenzione.