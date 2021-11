IPhone 13 non potrà essere riparato da negozi indipendenti

Il nuovo iPhone 13 arriva non solo con una serie di aggiornamenti, ma anche con un nuovo approccio verso le riparazioni di terze parti eseguite da negozi indipendenti. Nel dettaglio, Cupertino non consentirà più la riparazione dello schermo se non da aziende certificate. In caso contrario, disabilita completamente il Face ID sul dispositivo.

IFixit ha studiato il cambiamento e ha notato che è quasi impossibile per le officine di riparazione di terze parti eseguire una riparazione dello schermo senza investire in attrezzature molto costose.

“Apple non ha fornito ai proprietari o ai negozi indipendenti un modo per sostituire un nuovo schermo. I tecnici autorizzati con accesso al software proprietario, Apple Services Toolkit 2, possono far funzionare i nuovi schermi registrando la riparazione sui server cloud di Apple e sincronizzando i numeri di serie del telefono e dello schermo. Ciò offre ad Apple la possibilità di approvare o negare ogni singola riparazione”, spiega iFixit.

In teoria, il modo più semplice è quello di diventare un membro del Programma di riparazione indipendente. L’unica alternativa è semplicemente trasferire un chip saldato dallo schermo originale all’unità sostitutiva. Ciò richiede la microsaldatura e necessita di un microscopio per il processo, ed è ovvio che non tutti possono permettersi tale attrezzatura e alla fine essere in grado di utilizzarla correttamente.

IFixit afferma che ciò è dovuto al modo in cui Apple vuole avere la possibilità di approvare o negare ogni singola riparazione eseguita su un iPhone.

“L’iPhone 13 è accoppiato al suo schermo utilizzando questo piccolo microcontrollore, in una condizione che i tecnici di riparazione spesso chiamano “serializzazione”. Apple non ha fornito ai proprietari o ai negozi indipendenti un modo per accoppiare un nuovo schermo. I tecnici autorizzati con accesso al software proprietario, Apple Services Toolkit 2, possono far funzionare i nuovi schermi registrando la riparazione sui server cloud di Apple e sincronizzando i numeri di serie del telefono e dello schermo”, affermano.

iFixit avverte che è molto probabile che i piccoli negozi siano interessati da questo cambiamento poiché potrebbero essere costretti a chiudere a meno che non abbiano il budget per investire in attrezzature costose.