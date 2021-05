L’ultima indiscrezione relativa agli iPhone 13, che saranno presentati dopo l’estate, riguarda le loro dimensioni fisiche. Secondo alcuni bozzetti pubblicati dal portale MacRumors, tutti i modelli di iPhone 13 misureranno 7,55 mm di spessore rispetto ai 7,4 mm dell’attuale serie 12.

La variazione è di 0,15 mm. Davvero impercettibile. Più deciso, invece, il cambiamento atteso per il rigonfiamento della scocca in prossimità delle fotocamere, soprattutto per i modelli iPhone 13 Pro e Pro Max. Entrambi i dispositivi della famiglia Pro saranno dotati di inserti per fotocamera da 36 mm x 37 mm sul retro, notevolmente più grandi dell’alloggiamento visto sui modelli 12 Pro.

La versione base di iPhone 13 presenterà un ritaglio della fotocamera di 29 x 29 mm rispetto a quello da 28 x 30 mm dell’iPhone 12 attualmente in commercio. Anche lo spessore del “bump” in prossimità del gruppo ottico della serie 13 Pro sarà di circa 3,65 mm rispetto ai 1,5-1,7 mm della serie 12 Pro. Apple dovrebbe anche introdurre la stabilizzazione sia sulla fotocamera principale sia su quella ultrawide nei nuovi modelli di iPhone 13 Pro, il che potrebbe spiegare la presenza di maggiore ingombro della fotocamera.