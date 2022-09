Apple annuncia iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: scompare il notch e compare una fotocamera da 48 Megapixel

Dopo l’antipasto a base di smartwatch, Apple ha annunciato i veri protagonisti della serata: i top di gamma iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Arriva la pillola

Questo è il quarto anno in cui Apple ha suddiviso la sua gamma di smartphone in modelli “normali” e “Pro”. L’anno scorso, però, la differenza era evidente grazie all’arrivo del display ProMotion a 120Hz, il teleobiettivo, il sensore lidar e più RAM/memoria. Quest’anno, la situazione non cambia e i modelli standard e Pro si allontanano ancora di più con la scomparsa del notch e l’arrivo di fori a formare una “pillola”.

Apple la chiama “isola dinamica” perché lo spazio riservato ai sensori interagirà con le notifiche. Potrà anche ospitare widget, che possono essere ingranditi per visualizzare più contenuti o eseguire un’azione.

In altre parole, Apple ha completamente rivisto il sistema di notifica con iPhone 14 Pro considerando le nuove caratteristiche visive della pillola che prende il posto del tradizionale notch.

Gli schermi del 14 Pro e del 14 Pro Max sono ora rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici con luminosità massima di 1600 nits, invece di 1200.

Fa la sua comparsa anche l’Always-On-Display, sfruttando le caratteristiche tecniche dello schermo LTPO (fino a 1 Hz) e OLED che rimane leggibile proprio come avviene da anni su alcuni modelli Android.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’Apple A16 Bionic è l’evoluzione che ci si aspettava. Questo nuovo chip Apple è stato realizzato con un processo produttivo a 4 nm ed è il chip più potente al mondo (secondo Apple) oltre ad essere il 40% più efficiente della concorrenza. Con 4 core efficienti e 2 core ad alte prestazioni, il design è ibrido come i precedenti chip Apple. La GPU passa a 5 core con il 50% di miglioramento.

Per quanto riguarda la fotografia, il sensore da 12 Megapixel è sostituito da un inedito sensore da 48 Megapixel per la fotocamera principale con il 65% di pixel in più. L’apertura focale è fissa a f/1.78 e utilizza la tecnologia pixel binning per unire i pixel: 4 pixel formano un 1 pixel per migliorare i dettagli e la luminosità recuperata.

Oltre al tele con zoom 3x del 12 Pro, viene aggiunto un telezoom 2x (12 Megapixel, f/1.78). Sulla parte frontale abbiamo anche una fotocamera TrueDepth migliorata, con autofocus.

Emergenza e modalità satellitare

L’iPhone 14 sarà capace di rilevare se l’utente ha avuto un incidente e di sfruttare la connessione satellitare per mettersi in contatto con i soccorsi. Attenzione però: non si potrà utilizzare questo tipo di tecnologia per scambiare dati o chiamare amici e, al momento, solo gli Stati Uniti e il Canada sono compatibili con questa modalità.

Prezzo e uscita di iPhone 14 Pro e Pro Max

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno venduti ai seguenti prezzi:

iPhone 14 Pro: versione da 128GB a 1.339 euro, versione da 256GB a 1.469 euro; versioen da 512GB a 1.729 euro; versione da 1TB a 1.989 euro.

iPhone 14 Pro Max: versione da 128GB a 1.489 euro; versione da 256GB a 1.619 euro; versione da 512GB a 1.879 euro; versione da 1TB a 2.139 euro.

I preordini avranno inizio alle 14:00 di oggi 9 settembre, l’acquisto a partire dal 16 settembre.