iPhone 15: in Cina vende meno dell’anno scorso, battuto dagli smartphone Huawei

Dopo aver registrato cifre record nel periodo dei preordini, ora Apple si trova ad affrontare vendite più lente del previsto della sua serie iPhone 15 in Cina.



Sulla base dei dati raccolti da Counterpoint Research, infatti, le vendite di iPhone 15 in Cina sono diminuite del 4,5% rispetto a quelle registrate dalla generazione di iPhone 14 durante i primi 17 giorni dal loro lancio.



Gli analisti di Jefferies Group stimano un calo ancora più marcato, a due cifre.



Seondo gli esperti, Huawei avrebbe venduto più di Apple con la sua serie Mate 60 appena lanciata e proprio Huawei potrebbe realisticamente essere la causa delle vendite sottotono di Apple nel 2024.

Il lancio di iPhone 15 è stato anche afflitto da alcuni problemi, fra i quali quello del surriscaldamento di alcuni dispositivi, una causa che potrebbe avere ulteriormente causato la riduzione della domanda in Cina.

Se il trend delle vendite sarà confermato la serie iPhone 15 potrebbe essere la gamma meno venduta di Apple in Cina dalla generazione di iPhone Xs nel 2018.

E se questi dati troveranno conferma, la resurrezione di Huawei potrebbe davvero essere vicina a un nuovo step.

